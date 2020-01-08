CHP MYK toplantısı

08.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bölgemizde süren tırmanmanın endişe verici bir boyut kazandığını düşündüğümüzü ve ABD ile İran arasındaki bu gerginliğin daha fazla tırmanmaya doğru evrilmeden en kısa zamanda son bulmasını, bunun daha doğru yol olacağını düşündüğümüzü kararlaştırdık." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Çeviköz, Türkiye'nin de bulunduğu bölgede çok önemli gelişmeler olduğunu, bu konuda MYK'da değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Çeviköz, "Değerlendirme sonucunda bölgemizde süren tırmanmanın endişe verici bir boyut kazandığını düşündüğümüzü ve ABD ile İran arasındaki bu gerginliğin daha fazla tırmanmaya doğru evrilmeden en kısa zamanda son bulmasını, bunun daha doğru yol olacağını düşündüğümüzü kararlaştırdık." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinden itibaren İran'ın misilleme yapmasının beklendiğini, bu misillemenin de sabaha karşı gerçekleştirildiğini ifade eden Çeviköz, tarafların gerginliğin daha fazla tırmanmaması için suhuletli ve itidalli bir davranış göstermek durumunda olduklarını söyledi.

"Her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunulmalıdır"

CHP olarak bölgede bu tür gerginliklerin diplomasi yoluyla, uluslararası hukuka uygun şekilde, özellikle de Birleşmiş Milletlerin (BM) atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunduklarını dile getiren Çeviköz, daha önce Libya tezkeresi konusu gündeme geldiğinde de bölgedeki gerginliklerin BM'nin ön almasıyla yatıştırılması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.

ABD ile İran arasında bölgede tırmanma temayülü gösteren gerginlikler varken Türkiye'nin başka bölgelerde yeni gerginliklere yol açacak şekilde adımlar atmasının uygun olmadığını belirten Çeviköz, şöyle konuştu:

"Türkiye, gerek Suriye'de gerek Libya'da olsun bölgemizde bu tür gerginliklerin ve tırmanmaların önem kazandığı bir dönemde adımlarını çok dikkatli atmalı. Dengeli bir şekilde, diplomasiye öncelik veren ve bu konudaki yaklaşımların da hep diplomasi yoluyla ve uluslararası hukuk çerçevesinde atılmasını önceleyen bir tavır izlemelidir. Her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunulmalıdır."

Çeviköz, CHP'nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisinin de bölgedeki bu tür anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların ve sorunların çözümü için isabetli bir düşünce olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

İstanbul'da TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin düzenlendiğini, bu konuyla ilgili gelişmeleri de yakından izlediklerini aktaran Çeviköz, açılış töreni bittikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretiyle ilgili değerlendirmeyi paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA