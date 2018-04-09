CHP Myk Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir heyetle perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya verilen arada açıklamada bulunan Tezcan, sözlerine, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş ile dün hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Ali Haydar Öner'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun bugün 300. günü olduğunu belirten Tezcan, "Hukukun çalışmadığı, yargının siyasetin emri altında olduğu Türkiye'de, bir milletvekili 300 gündür rehin tutulmaktadır. Anayasa Mahkemesi hala bu konuda bir karar vermemiştir. Bir an önce Anayasa Mahkemesini görevini yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tezcan, polislerin, " 10 Nisan Polis Günü"nü kutlayarak, emniyet mensuplarının hem güvenliği sağlayarak hem de teröre karşı mücadelede kararlı duruş sergileyerek önemli görevler yaptığına işaret etti.

Emniyet mensuplarının aldıkları maaşın yetersiz, çalışma şartlarının ağır olduğunu vurgulayan Tezcan, emniyet mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Hükümete, "Gelin polis memurlarına 3600 ek göstergeyi birlikte verelim." çağrısında bulunan Tezcan, emniyetin bazı yetkilerinin Göç İdaresi'ne devredilmesinden sonra yaşanan zaafiyetlerin giderilmesi gerektiğine işaret etti.

- "Şeker konusunda 'milli ittifak' gerçekleşti"

Tezcan, hükümetin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına da değinerek, 1,5 aydır vatandaşın çiftçi, işçi, emekçi, siyasi parti ayrımı yapmaksızın "Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye meydanlara indiğini ve bu konuda bir "milli ittifak" gerçekleştiğini bildirdi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün açıklamasında, "Bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var." dediğini aktaran Tezcan, bu sözlerin hükümet tarafından dikkate alınmasını istedi.

Tezcan, milletin varlığı olan şeker fabrikalarının değerinin altına satılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, "Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. Bu nedenle şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecek." dedi.

AK Parti iktidarının bugün Türkiye'de tarımı, çiftçiyi, pancar, tütün, buğday üreticisini gözden çıkardığını, Trakya'nın iki katı büyüklüğünde arazinin ekilemez duruma düştüğünü iddia eden Tezcan, pamuk, kanola ve yağlı tohum üretimi için Sudan'dan arazi kiralanmasını eleştirdi.

- "CHP iktidarında emekliye ikramiye"

Türkiye'deki 8 milyon emekliden 4 milyonunun çalışmak zorunda kaldığına dikkati çeken Tezcan, CHP iktidarında emekliye senede iki maaş ikramiye ve büyümeden pay vereceklerini, emekliyi yoksulluk ve sıkıntıdan kurtaracaklarını dile getirdi.

Tezcan, en düşük emekli maaşının bin 509 lira olduğunu hatırlatarak, "Büyümeden pay verdiğinde 2 bin 400 liraya çıkarmak lazım en düşük emekli maaşını ama bu iktidar emekliye büyümeden pay vermeyen bir iktidar. Bunun yerine emeklinin maaşını sarayda bir dakikada harcayan bir iktidar. Sarayın bir dakikalık masrafı bin 630 lira. Yazık değil mi? Kendi emeklisine düşman bir anlayış ve hükümet olur mu?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun namusuyla, alınteriyle, helal kazandığı memuriyet maaşına laf söyleyerek, "Devletten aldığı maaştan başka kazancı olmayana anamuhalefet partisi teslim edilmez." dediğini öne süren Tezcan, şöyle devam etti:

"Gelirinin her kuruşunun içerisine haram karışmış olanların, alınteriyle, helal kazanılmış emekli maaşıyla, helal kazanılmış gelirle nasıl yaşanacağını anlamalarını beklemiyoruz. Harama alışmış olanlar, haramdan gelir elde etmeye ve servet biriktirmeye alışmış olanlar, Genel Başkanımızın devletten aldığı helal gelirle yaşamasını anlayamazlar. Anlamalarını da zaten beklemiyoruz ama başka bir şey bekliyoruz. Haramla servet biriktirenler, yakın çevresindekilerin Man adasındaki haram ticaretini hala açıklayamadılar, açıklamalarını bekliyoruz."

- "Yeni emeklilerin durumu daha kötü"

Erdoğan'ın kazancının her kuruşunu milletin bilmesi gerektiğini belirten Tezcan, "Kazancındaki, servetindeki şüpheyi millete açıklamakla yükümlüsün. Hala 'Paraları sıfırlayın.' sözünün hesabını vermedin. Kudretli sandığınız dönemlerde belki konuşulmasını unutturabilirsiniz ama hesap vermeyi unutturamazsınız. Vereceksiniz bunun hesabını." diye konuştu.

Tezcan, iktidarın, emeklilikte maaş bağlamayla ilgili yaptığı düzenlemelerden sonra yeni emeklilerin durumlarının daha kötü olacağını ifade ederek, taşeron işçilerin kadroya geçirilirken güvenlik soruşturmasına tabi tutulmasını eleştirdi.

Güvenlik soruşturmasıyla yeni bir fişleme döneminin başlatıldığını savunan Tezcan, CHP'li belediyelere bir genelge göndererek "işçiyi mağdur etmeyin" dediklerini söyledi.

Hükümete, "Belediye başkanlarını sıkboğaz etmeyin, tehdit etmeyin. Bu işin çözümünü bulun." çağrısında bulunan Tezcan, vatandaşın mağdur edilmemesini istedi.

- "Hakimler talimatla hareket ediyor"

Tezcan, Türkiye'nin iki siyasetçi tablosuyla karşı karşıya olduğunu, bir tarafta bir siyasetçinin çıkıp üniversite öğrencilerine "soğuk savaş döneminin öfkeli diliyle" konuşurken, Kılıçdaroğlu'nun ODTÜ'lü öğrencileri arabasına alıp okullarına bıraktığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinde hedef gösterilip, yargıya talimat verilmesi üzerine öğrencilerin tutuklandığını savunan Tezcan, "Yeri üniversite olması gereken çocuğu 'hapse atın' diye Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, talimat veriyor. Savcılar, hakimler de hukukçu olduklarını unutup siyasetin talimatıyla harekete geçiyor." dedi.

Fotoğrafın bir yüzünde, öğrencilere umut veren Kılıçdaroğlu'nun olduğunu aktaran Tezcan, "Öteki fotoğraftaki ise öğrencilere eli kamçılı, ceberut, üzerinde bir üniforması eksik. Eminim o öğrenciler hayal ederken o bildik üniformayla hayal ediyorlar ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniforması değil, tarihe geçen o diktatörlerin üniformasıyla. Tarihin çöplüğündeki diktatörlerin üniformasıyla öğrencilerin hafızalarına kazınan bir başka lider." ifadesini kullandı.

Tezcan, terörle mücadelede de iki ayrı fotoğrafın görüldüğünü, Erdoğan'ın "terör örgütü PKK'ya dokunmayın" diye valilere talimat verirken, Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın suikastine uğradığını savundu.

- "Kılıçdaroğlu Hatay'ı ziyaret edecek"

Tezcan, şunları kaydetti:

"İki liderin tablosu budur, birisi tek adam koalisyonunu, rejimini ve diktatörlüğü temsil eder. Öbürü ise Türkiye'nin aydınlık yüzünü, demokrasi buluşmasını, özgürlükleri, ekmeği, işi, aşı büyüyen ve sosyal adaletin yerleşip, adaletle paylaşıldığı bir Türkiye'yi temsil eden lider. İnşallah önümüzdeki ilk seçimlerde iktidarda milletin aydınlık yüzünü temsil eden bu anlayışı göreceğiz. Tarihin çöplüğüne gidecek olan diktatörlerin yeri şimdiden hazırlandı. Tarihin onur locasındaki yeri de adalet yürüyüşünü yapan Kılıçdaroğlu'nun şimdiden hazırlandı. İlk seçim, bunun sandıkta hesabının görüleceği seçimler olacaktır."

Tezcan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderlerle çalışma takviminin" sorulması üzerine Tezcan, "Genel Başkanımız, bir heyetle birlikte perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek." yanıtını verdi.

Tezcan, "Kılıçdaroğlu'nun Hatay programına ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusuna, "Çok daha önceden planlanmış bir programdı. Genel Başkanımız cumartesi günü Hatay'ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek." dedi.

"Konuşmanızda, 'Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil edecek bir isimden' bahsettiniz. Bu sözleriniz, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına bir vurgu mudur?" sorusu üzerine, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, özgürlükleri temsil eden, büyük demokrasi buluşmasının en önemli siyasi lideri ve aktörüdür. Ona vurgudur. Bu aktörlük ve siyasi tablo içerisinden birçok seçenek değerlendirilir ve ona göre hareket edilir ama bu davanın en önemli liderlerinden birisi Sayın Genel Başkandır." karşılığını verdi.