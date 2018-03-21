CHP Myk Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, gündeme ilişkin gelişmeler ile parti örgütlerinin çalışmaları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantıda, genel başkan yardımcıları sunum yaptı.

Parti örgütlerinde fikir birliğinin sağlanması yönünde politikaların oluşturulması benimsenen toplantıda, örgütlerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, hakim ve savcı atamaları ile Zeytin Dalı Harekatı'nın da ele alındığı toplantıda, CHP'nin bu konularda atacağı adımlar konuşuldu.

Toplantıda ayrıca, her çarşamba yapılan MYK toplantılarının, pazartesiye alınması kararlaştırıldı.

MYK'nin bu kararında, "parti çalışmalarının hızlandırılması, haftalık programın daha düzenli hale getirilmesi ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun programlarının" etkili olduğu belirtildi.