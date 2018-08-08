CHP Myk Toplandı: Revizyon Bekleniyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK Toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının açıklanmasının ardından gözler, bugün yapılacak MYK'ya çevrildi. Bugün yapılacak toplantıda Kılıçdaroğlu'nun MYK'da revizyona gitmesi bekleniyor. 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni oluşturacağı "A takımı"nın açıklanması da bekleniyor. Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı bulamayan muhalefetin ise olağanüstü tüzük kurultayının toplanması için kollarını sıvadığı konuşuluyor. Bin 242 delegesi olan CHP'de 249 delegenin imzası, tüzük kurultayını toplamak için yeterli. Parti içi muhalefetin tüzük kurultayını gündeme getirmesi de MYK'da masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, saat 13.00'te basın mensuplarına MYK'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İHA)