CHP Myk Toplandı
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Toplantıda seçim sonuçları ve olağanüstü kurultay tartışmaları değerlendirilecek.
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirilecek. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaptığı açıklama sonrası gündeme gelen olağanüstü kurultay tartışmaları bugünkü toplantıda masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. - ANKARA