CHP Muğla Milletvekili Aldan Açıklaması

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, "Ben yılların cumhuriyet savcılığı yapmış bir kişiyim. Hangi lafın suç olup, hangi lafın suç olmadığını gayet iyi bilirim." dedi.



Aldan, Bodrum ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, kişiliği itibarıyla gündemde olmak isteyen birisi olmadığını söyledi.



Uzun süredir milletvekilliği yaptığını belirten Aldan, şunları kaydetti:



"Radyoya yaptığım açıklamama ilişkin çözüm tutanağı elimde. Hepsini de basınla paylaşacağım. Eğer burada 15 Temmuz gazilerine ya da mağdurlarına yönelik bir tane olumsuz sözcük varsa, ben o dakika milletvekilliğini bırakırım Ben yılların cumhuriyet savcılığı yapmış bir kişiyim. Hangi lafın suç olup, hangi lafın suç olmadığını gayet iyi bilirim. Şöyle de bir şey var. Adaletin kestiği parmak acımaz, ben söylediğim şeyin suç olmadığını zaten biliyorum. Ama neyse gideriz, gereğini de yaparız."