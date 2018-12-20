CHP Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı Bahattin Gümüş Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı Bahattin Gümüş oldu. Peki, CHP Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı olan Bahattin Gümüş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Bahattin Gümüş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BAHATTİN GÜMÜŞ KİMDİR?

Bahattin Gümüş 1972 yılında Muğla'nın Esençay köyünde dünyaya geldi. İlköğretimi doğduğu köyde okuyan Gümüş, ortaöğretimi Muğla Merkez Ortaokulu, lise eğitimini ise Turgut Reis Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Harita ve Kadastro Mühendisi olan Bahattin Gümüş, 2000 yılından günümüze kadar kendi kurduğu şirketinde çalıştı.

GENÇLİK YILLARINDAN BERİ SİYASETLE İLGİLİ

2004 yılında CHP ilçe yöneticiliği, 2007 yılında ise ilçe sekreterliği görevlerinde bulundu. Gençlik yıllarından bu yana aktif siyasetin içinde bulunan Bahattin Gümüş, 2009 yılında ilçe başkanlığına atandı. 2009 ve 2011 yıllarında ilçe başkanlığı görevine seçildi.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÜYESİ

CHP sevdalısı olan Gümüş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurultay delegesi ve aynı odanın temsilci yardımcısıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Muğlaspor ve Saburhanespor kulüpleri üyesidir. Bahattin Gümüş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı oldu.