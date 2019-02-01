CHP Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Acar Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı açıklandı. Muhammet Ali Acar 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Muhammet Ali Acar kimdir, nerelidir?

MUHAMMET ALİ ACAR KİMDİR?

Muhammet Ali Acar, 1955 Marmaris doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Marmaris'te tamamladı. Muğla Ticaret Lisesi öğrencisi olduğu yıllarda otel, pansiyon ve kamping işletmeciliğine de başladı. Marmaris'in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini aldı.

5 YIL MARMARİS BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ YAPTI

Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'de tamamladı ve Marmaris'e döndü. Ailesine ait otel, pansiyon, kafeterya işletmelerinde iş yaşamına devam etti. Çeşitli dönemlerde Marmaris Ticaret Odası ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (Getob) yönetimlerinde görev alan Acar, siyasi yaşamını devam ettirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen Marmaris Belediye Meclisinde 5 yıl görev yaptı.

2004 SEÇİMLERİNDEN BU YANA MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI

2004 yerel seçimlerine yüzde 57 oy oranıyla Marmaris Belediye Başkanı seçilen Acar, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Marmaris halkının oylarıyla tekrar seçildiği Belediye Başkanlığı görevine halen devam ediyor.