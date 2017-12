CHP Muğla İl Kongresi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Bizimle aynı düşünen partilerle de bence bir araya gelmek zorundayız. Asgari müştereklerimizde buluşmak zorundayız. Bunun adımlarını İstanbul'da attık. Bizim gibi asgari müşterekte beraber olduğumuz bütün dostlarla, partililerle, vatanseverlerle bir arada olmak zorundayız." dedi.



Aksünger, partisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Muğla İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Artık daha diri, daha iri olup safları sıklaştırmaya ihtiyaçlarının olduğunu belirten Aksünger, "Birbirimizi yaralayarak bir yere varamayız. Ben partimde yeni üyelik sisteminin, yeni liyakat düzeninin oluşması için uğraşıyorum. Zor mu elbette zor, kolay değil. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Diğer partilere benzemiyor tabi ki. 90 küsur yıllık bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal'in koltuğuna oturanların hepsine saygı göstermiş bu kadar üye var. Ne olursa olsun. Biz birlik ve beraberlik içinde olalım. Başka şansımız yok zaten." diye konuştu.



Artık asgari müştereklerde buluşmaları gerektiğini vurgulayan Aksünger, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin her yerinde çalışmaya başlayacağız. Türkiye'nin her yerinde binin üzerinde gönüllülerimizle birlikte il ve ilçelerimiz beraber çalışacaklar. El ele verecekler. Sürecimizi yönetmek, liyakatımızı kurmak için uğraşacağız. Yerel yönetimler için de bence önemli olan performanstır. Liyakat istiyorsak ilişki bütünlüklerini doğru yerlere sevk etmemiz gerekiyor. Eğer ülkeyi yöneteceksek ilk önce kendi liyakatımızı kurmak zorundayız."



Milletin her ferdinin ülkesini ve vatanını çok sevdiğinin altını çizen Aksünger, "Bizimle aynı düşünen partilerle de bence bir araya gelmek zorundayız. Asgari müştereklerimizde buluşmak zorundayız. Bunun adımlarını İstanbul'da attık. Bizim gibi asgari müşterekte beraber olduğumuz bütün dostlarla, partililerle, vatanseverlerle bir arada olmak zorundayız. O yüzden 2019'da düğün ve halayla bu memleketi kurtaralım diyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in yaptığı kongreye CHP Muğla milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.



470 delegenin oy kullandığı kongrede, Mürsel Alban 409 oy aldı. Alban, güven tazeleyerek yeniden CHP Muğla İl Başkanlığına seçildi.