CHP "Milli Egemenliğin 100. yılı"na özel yarışmanın son başvuru tarihini uzattı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Milli Egemenliğin 100. yılı"na özel düzenlenecek yarışmaya ilişkin, "Virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra yeni yarışma takvimini 23nisan.chp.org.tr adresinden açıklayacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Milli Egemenliğin 100. yılı"na özel düzenlenecek yarışmaya ilişkin, "Virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra yeni yarışma takvimini 23nisan.chp.org.tr adresinden açıklayacağız." ifadesini kullandı.

İlgezdi yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle CHP'nin düzenleyeceği Milli Egemenliğin 100. yılı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı resim, şiir ve beste yarışmalarının son başvuru tarihinin süresiz uzatıldığını belirtti.

"Virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra yeni yarışma takvimini 23nisan.chp.org.tr adresinden açıklayacağız." ifadesine yer veren İlgezdi, çocukların gözünden kuruluş ve kurtuluş coşkunu görmek için sabırsızlandıklarını vurguladı.

İlgezdi, resim, şiir ve beste dallarında yarışmaların düzenleneceğini, beste yarışmasının ise çocuklar ve büyükler kategorisi olmak üzere iki dalda yapılacağını aktararak, Milli Egemenliğin 100. yılı yarışmalarının temasının "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", "Mustafa Kemal Atatürk", "Cumhuriyet", "Demokrasi" ve "TBMM'nin açılmasının 100'üncü Yıldönümü" olduğunu, detaylı bilginin 23nisan.chp.org.tr adresinden öğrenilebileceğini hatırlattı.

Koranavirüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra yarışmanın son başvuru tarihini ve yeni yarışma takvimini de açıklayacakları bilgisini veren İlgezdi, dereceye girenlere ödüllerinin, törenle verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA