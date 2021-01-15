CHP milletvekilleri Toprak ve Tezcan Kocaeli'de basın toplantısı düzenledi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ilk seçimde iktidar olup ülkenin sorunlarını çözmeye talip olduklarını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ilk seçimde iktidar olup ülkenin sorunlarını çözmeye talip olduklarını bildirdi.

Toprak, partisinin Kocaeli İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarını dinlemek için ülkeyi gezdiklerini belirterek, sorunlara karşı çözüm önerileri sunmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de esnafı ziyaret ettiklerini dile getirerek, "CHP olarak son yaptığımız çalışmalar gösterdi ki biz adım adım iktidara geliyoruz. Bu ülkeye hukuk devleti gelinceye kadar adım adım Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz. CHP olarak ilk seçimde iktidar olarak bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz ve adayız." ifadesini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da Türkiye'yi "yapay gündem"lere teslim etmeyeceklerini kaydetti.

Türkiye'de büyük çoğunlukla gündemi yoksulluk ve işsizliğin oluşturduğunu savunan Tezcan, iktidar olup bunu değiştirmek istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız