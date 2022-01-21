CHP Milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etti.