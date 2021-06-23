CHP milletvekilleri, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme gerekçelerini açıkladı
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CHP milletvekilleri, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme gerekçelerini açıkladı

CHP milletvekilleri, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme gerekçelerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun amacı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi olsa da Cumhur İttifakı'nın ajandası, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak bir zemin yaratmak.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun amacı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi olsa da Cumhur İttifakı'nın ajandası, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak bir zemin yaratmak." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Taşcıer, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, CHP milletvekillerinin Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararının gerekçelerini anlattı.

CHP'li Taşcıer, komisyonun amacından saptığını savunarak, tarihe not düşmek için komisyonda bulunmaya karar verdiklerini ancak yaşananların, artık komisyona iştirak etmelerini imkansız hale getirdiğini söyledi. Taşcıer, Komisyon Başkanı Çalık'ın hemen her toplantıda müzakere ortamını engelleme çabası içinde olduğunu da öne sürdü.

Komisyonda taleplerinin dikkate alınmadığını, davet edilenlere sorularını yöneltmek için yeterli süre tanınmadığını öne süren Taşcıer, "Bu komisyonun ardında iktidar partisinin başkaca amaçlarının olduğunu görüyoruz. Komisyonun resmiyetteki amacı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi olsa da Cumhur İttifakı'nın ajandası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak bir zemin yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu, komisyonun adeta kadına yönelik şiddet konusunda kamu kurumlarını aklama komisyonu gibi çalıştırıldığını iddia ederek, "Çocuk yaşta evliliklerin savunulduğu, milletvekillerine hakaret edilmesine göz yumulan, sorunu irdeleme ve müzakere etme koşullarının ortadan kaldırıldığı bir komisyonda daha fazla yer almamızın hiçbir anlamı kalmadı." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Şahin ise "Kadın haklarını ve kadınların yaşam hakkını savunmayı, 'mış' gibi yapmayı adet edinen tavır sürdürüldü, bu da yetmezmiş gibi İstanbul Sözleşmesi'ni karalama kampanyalarına destek veren, sözleşmeyi hedef gösterenlere söz verilerek, 42 milyon kadının yaşam çığlıklarına itibar edilmedi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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CHP milletvekilleri, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme gerekçelerini açıkladı - Haberler
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