CHP Milletvekilleri Efeler Ziraat Odası'nı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Efeler Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Efeler Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette özellikle pamuk üreticilerinin yaşadığı sıkıntılar ve Aydın tarımı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu hafta özellikle üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Yakın zamanda pamuk hasadı başlayacak, incir hasadı dönemine girdik. Aydın Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden birisi. Üç günden bu yana pamuk tarlalarına gidiyoruz, ziraat odası başkanlarımızla görüşüyoruz. Efeler ziraat odamız bugüne kadar bizimle çok yakın temas içerisinde çiftçinin sorunlarını anlatma konusunda, bizde bundan çok yararlanıyoruz. Bu bilg,ler neticesinde mecliste çalışıyoruz. Hem iktidar nezdinde, hem de parlamentoda Türkiye kamuoyunda çiftçinin sorunlarını gündeme getirme konusunda çalışıyoruz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, özellikle pandemi döneminde çiftçinin, tarımın, üretmenin, kendi kendine yetmenin önemi tüm dünyada açık ve net şekilde konuşulur olduğunu belirterek, çiftçinin ve üreticinin desteklenmesinin Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise CHP Milletvekillerinin kendilerine yaptıkları ziyaretten çok memnun olduklarını ifade ederek, "Gerek iktidar, gerekse muhalefet milletvekillerini ayırt etmeksizin sorunlarımızı iletiyoruz, paylaşıyoruz. Bizim oda olarak siyasette taraf olmamız mümkün değil. Biz tarafız, ama çiftçinin tarafıyız, onların hak ve menfaatlerini koruma adına buradayız. Aydın'da takriben 14 bin civarında Efeler'de kayıtlı çiftçimiz var. Tüm ilçelerle birlikte takriben 130 bin civarında şu anda kayıtlı çiftçimiz var. Aydın'ın nüfusunun 1 milyon 50 bin civarında olduğunu düşünürsek, dolaylı olarak bu nüfusun yüzde ellisi çiftçilikle uğraşıyor. Yani Aydın ekonomisi tarıma dayalıdır. Aydın için tarımın ne kadar önemli olduğu, üretimin ne kadar önemli olduğu buradan anlaşılıyor" dedi.

Başkan Kendirlioğlu, konuşmasının devamında pamuk hasadının yakın zamanda başlayacağını ama pamuk üreticileri olarak endişeli olduklarını, fiyat ve prim belirsizliğinin çiftçileri olumsuz yönde etkilediğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA