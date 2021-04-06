CHP milletvekilleri Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti
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CHP milletvekilleri Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
CHP milletvekilleri Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Boyabat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Boyabat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Karadeniz ve Durmaz, ziyaretlerinde esnafa hayırlı işler dileyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Nisan Perşembe günü ilçeye yapacağı ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Karadeniz, gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun perşembe günü saat 10.00'da ilçeye ziyarette bulunacağını söyledi.

Tüm vatandaşları davet ettiklerini vurgulayan Karadeniz, "Sayın Genel Başkanımız Boyabat esnafımıza 'merhaba' diyecek. Kendisinin Boyabat'a karşı ayrı bir sevgisi var. Her gittiğimizde Boyabat'ı soruyor. Sinop programına da Boyabat'tan başlamak istedi. Yetiştirebildiğimiz ölçüde Boyabat esnafımıza 'merhaba' diyerek, buradan Sinop'a geçeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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