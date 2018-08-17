CHP Milletvekili Tutdere: "Ülkemizin Başı Sağolsun"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaretinde, kentte yaşanan terör saldırısı ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Önceki gün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi alan CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen şehit törenine katılan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Abdurrahman Tudere, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve parti yöneticileriyle gerçekleştirdiği ziyarette, yaşanan terör olayıyla ilgili açıklamada bulundu.

Abdurrahman Tutdere, "Yaşanan terör olayıyla ilgili memleketimizin başı sağ olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Adıyaman'dan terörü bir kez daha lanetliyoruz. Adıyaman'ın barışına kardeşliğine, huzuruna yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi.

Tutdere, Adıyaman'ın sorunlarını TBMM'de dile getirmeye ve çözüm bulmaya devam edeceğini kaydederek, yapılan çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması konusunda İhlas Haber Ajansı'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN