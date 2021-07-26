CHP Milletvekili İlhan: "Olumsuzlukların olmaması için aşılama hızlandırılmalı"
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CHP Milletvekili İlhan: "Olumsuzlukların olmaması için aşılama hızlandırılmalı"

CHP Milletvekili İlhan: 'Olumsuzlukların olmaması için aşılama hızlandırılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, olumsuzlukların oluşmaması için aşılamanın hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, olumsuzlukların oluşmaması için aşılamanın hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili İlhan, "Pandemi süreci gerek dünyada gerekse de ülkemizde henüz atlatılamadığı gerçeği ortadadır. Toplum olarak sosyal ortamlarda hiç salgın yokmuş gibi yol almaktayız. Aşılama süreci yüzde 70 üzerine çıkıncaya kadar devlet tedbiri elden bırakmamalıdır" dedi. Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre 23 milyon kişinin henüz aşılanmadığını da aktaran İlhan, "Bakanlığın açıkladığı verilere göre 23 milyon kişi henüz hiç aşı olmamış. 2. dozu olmayanların sayısı ise 17 milyondur. İkinci dozu olmuş kişi sayısı ülke nüfusunun yüzde 25'ine ancak ulaşmıştır. Aşılama yüzde 70'i aşana kadar devlet kontrolü bırakmamalıdır" diye konuştu.

Kendisi de doktor olan CHP Milletvekili İlhan, yaz dönemlerinin salgının seyrinde görülen azalmanın da toplumu rehavete sürüklememesi gerektiğini sözlerine ekledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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