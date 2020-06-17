CHP Milletvekili İlhan'dan tarım arazilerinde virüs hastalığı açıklaması " CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir'de tarım arazilerinde sıklıkla görülen "sarı cücelik" virüs hastalığıyla ilgili kısa sürede adım atılması gerektiğini belirtti.

" CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir'de tarım arazilerinde sıklıkla görülen "sarı cücelik" virüs hastalığıyla ilgili kısa sürede adım atılması gerektiğini belirtti.

İlhan, yaptığı yazılı açıklamada, sarı cücelik virüsünün kışlık ekmeklik ve makarnalık buğday başta olmak üzere arpa, yulaf gibi tahıl türlerinin verim kalitesinde önemli kayıplara neden olduğunu belirtti.

Sarı cücelik virüs hastalığıyla mücadelede gerekli önlemlerin alınmasının, tahıl üretimi açısından son derece önemli olduğunu anımsatan İlhan, üreticilerin bu konuda atılacak adımları beklediklerini ifade etti.

Tahıl türlerinin tamamında özellikle buğday, arpa ve yulaf tarlalarında hastalığın etkisini daha şiddetli gösterdiğini vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de de bu yıl il merkezi ve tüm ilçelerde bu hastalığa rastlanmıştır. Yaklaşık olarak 40 bin dönüm arpa ve 45 bin dönüm buğday arazisinde görüldüğü tahmin edilmektedir. Çiftçilerden bizlere ulaşan bilgilerin salgının boyutunun büyüklüğünü göstermektedir. Son dönemde koronavirüsle mücadele sürecinde kendi gıdamızı kendimizin karşılamamızın hayati derecede önem taşıdığı anlaşılmıştır. Bu açıdan Kırşehir'de sarı cücelik virüsünden zarar gören tarım arazilerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Valilik, İl Özel İdaresi gibi kurumların iş birliği çerçevesinde projeler ve uygulama çalışmalar yapılmalıdır. Sarı cücelik virüs hastalığı sebebiyle zarara uğramış çiftçilerimize virüs ile mücadelede destekler verilmelidir."

Kaynak: AA