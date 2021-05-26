CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de basın toplantısı düzenledi
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CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de basın toplantısı düzenledi

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de basın toplantısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Önümüzdeki süreçte 2018'te olduğu gibi her parti kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı hazırdır.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Önümüzdeki süreçte 2018'te olduğu gibi her parti kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı hazırdır." dedi.

Parti çalışmaları kapsamında İzmir'e gelen Tekin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bira araya geldi, ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de vatandaşlarla bir araya gelmek için 86 bin kilometre yol kat ettiğini dile getiren Tekin, mevcut iktidarın ülkeyi yönetemediğini savundu.

Gürsel Tekin, ivedilikle, millet iradesine başvurup ve milletin yeni kararıyla Türkiye'yi yönetecek kadroların seçilmesi gerektiğine işaret etti.

Bir gazetecinin, "Erken seçim konuşuluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığına aday olacağı söylentileri var?" sorusu üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı'nın lokomotif partisidir. Yani bütün bu süreci 2018 yılından itibaren yöneten bir partidir ve ciddi sorumluluğu var. Önümüzdeki süreçte 2018'te olduğu gibi her parti kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı hazırdır. Onu biliyorum ama söyleyemem. Onu söyleyebilecek makam Sayın Genel Başkanımızdır. Ama benim kişisel düşüncemi sorarsanız, mutlaka Millet İttifakı'nın bir ittifakla yani birinci turda çok yüksek oyla kazanacağımızı da görüyorum, biliyorum. Birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarını talep ederim. Ama öbür türlü hayır herkese saygı duyarız. Millet İttifakı partileri çok yoğun, yani önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla 8-9 partiyi bulabilir. Bütün bu partilerin düşüncesini almadan bir şey söylemek doğru değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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