16.09.2019 14:42

CHP milletvekili Erol, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol;

-"Terör ile mücadelede ulusal birliktelik ve ulusal bir politikaya ihtiyaç vardır"

"Buradaki izlenimlerimizi genel başkanımıza bir rapor halinde sunacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın hain tuzağında yaralananları hastanede ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terörün Türkiye'nin ulusal bir sorunu olduğunu, mücadelede ulusal birliktelik ve ulusal bir politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan hain saldırıda yaralan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Erol ve beraberindekileri yaralıları tek tek ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erol, yakınlarını patlamada kaybeden ailelere de taziye verdi.

"Terör ile mücadelede ulusal birliktelik ve ulusal bir politikaya ihtiyaç vardır"

Ziyaret sonrası hastane çıkışında açıklamada bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "PKK terör örgütünün saldırı sonucu patlamadan kaynaklı hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de aynı patlamada yaralanan hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret etmek için geldik. Sağlık durumları son derece iyi ama sonuç itibariyle şunu ifade edebilirim ki, terör artık Türkiye'nin ulusal bir sorunudur. Terör artık bir partinin, bir ideolojinin ve bir siyasi düşüncenin mücadelesi ile çözümlenecek bir boyutta değil. Bu artık Türkiye'nin ulusal sorunudur. Terör ile mücadelede ulusal birliktelik ve ulusal bir politikaya ihtiyaç vardır. Bizde bugün burada yaralılarımızı ziyaret ederek, aslında Türkiye'ye vermek istediğimiz mesaj terörle mücadele siyaset politika malzemesi haline dönüştürülmemelidir. Bugün parlamentoda görev alan bütün siyasi partilerin ve bütün milletvekillerinin ortak sorunudur. Bugün burada CHP Milletvekili olarak, Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Yaralılarımız ile konuştuk, kendi yakınlarından şehit olanlar olmuş ve onlara başsağlığı diledik. Buradaki izlenimlerimizi genel başkanımıza bir rapor halinde sunacağız" diye konuştu.

"Annelerin yanındayım, destek veriyorum"

HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin 13 gündür yaptığı eylem ile ilgili olarak ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri konusundan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erol, "Bugün HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan analarımız var. Bu bütün analarımızın duydukları kaygıları, endişeleri ve beklentileri yüreğimizde his etmek herkesin ahlaki sorunudur. Bu hiçbir şekilde yapılma nedeni ve gerekçesi sorulmadan bu anaların sesine kulak vermek lazım ve bütün anaların sesine kulak vermek lazım. Hiçbir ana acı yaşamasın, hiç kimse evladını kaybetmesin. HDP il binasına ziyaretimizle ilgili partimiz kurumsal olarak bir önerge verdi, sanıyorum en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonundan bir grup kurulacak ve bir komisyon oluşturulacak, buna partimizde önderlik edecek. Bir komisyon, bir kurumsal kimlik adı altında gelip ziyaret edilmenin, oradaki analarımızın sorunlarının tespit edilerek neler yapılabileceği konusunda çözümleri ile ilgili bir rapor hazırlanması ve bir kurumsal çatı altında ziyaret gerçekleştirilmesi partimiz daha doğru buldu. Ben bu analarımızın yanındayım, bu analarımızın bu eylemine destek veriyorum. Ama dediğim gibi, terörle mücadele ve mağduriyetler siyasallaştırılmamalı ve politika meselesi haline getirilmemeli, iç siyasette de kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Erol'a ziyarette CHP Diyarbakır İl Başkan Mehmet Sayın ve partililerde eşlik etti.

Kaynak: İHA