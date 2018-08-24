CHP Milletvekili Çakırözer'den Polislere Bayram Ziyareti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Şehit Ali Sevim Hizmet Binası Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyaret ederek, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi, Kurban Bayramlarını kutladı.



Çakırözer, partisinin İl Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Sayılır ile Şehit Ali Sevim Hizmet Binası Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti, çalışmaları için polis memurlarına teşekkür etti.



Emniyet mensuplarının ülkenin huzuru ve refahı için canla, başla, fedakarca çalıştığını belirten Çakırözer, "Gece gündüz demeden her zaman özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına minnettarız. Bizler başımızı yastığa rahatça koyabiliyorsak milletimizin sonsuz güvenini kazanmış polisimizin, askerimizin büyük özveri ve cesaret içinde görevlerini yerine getirmeleri sayesindedir." dedi.



Çevik kuvvet mensuplarıyla tek tek bayramlaşarak, talep ve beklentilerini de dinleyen Çakırözer, şöyle konuştu:

"Sadece çevik kuvvet mensuplarımız değil, ülkemizin dört bir yanında görev yapan polislerimiz, askerlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için özveriyle görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Bizleri sıcak konukseverlikleriyle ağırlayan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüze, onların şahsında tüm emniyet mensuplarımıza, askerimize cesur ve özverili hizmetleri için gönülden teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum."