CHP Milletvekili Baykal, Alanya'da Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya'nın Sapadere Kanyonu'nda çıkan ve 6 kırsal mahallede etkili olan yangın bölgesini ziyaret etti.



Yangının etkili olduğu bölgede halka geçmiş olsun dileklerini ileten Baykal, yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Yangınların çıkmasını beklemeden önlemler alınması gerektiğini belirten Baykal, "6 bin 400 hektar alan. Ne kadar kıymetli bir alan düşünün, kaybettik. Bunun nedeni iletim hatları. Bunun maliyeti nedir ki?" dedi.



Orman yangınlarıyla mücadele anlayışının değişmesi gerektiğini ifade eden Baykal, yangının, "Allah'ın emri" gibi kaçınılmaz bir durum olarak kabul edildiğini söyledi.



Yangınlara karşı her zaman tedbirli olunmasını isteyen Baykal, şöyle devam etti:



"Yangına hazır olalım, yangına tedbir alalım, yangını söndürecek kadroları hazır tutalım, tedbirli olalım... Yani bataklığı kurutmayı değil de sivrisinekleri öldürmeyi öngören bir mücadele anlayışı içindeyiz ama bu her yıl oluyor. Sadece burada değil. Kaş'ta oluyor. Muğla'da, Marmaris'te, Bodrum'da, Çanakkale'de, Anamur'da oluyor. Daha temmuzun başındayız. Ağustos, eylül var. Bunun bir çaresi yok mu? Bunun çaresinin yüzde 70'i elektrik iletim hatlarından kaynaklanıyor diyor herkes. Şimdi bununla ilgili çalışma yapılmalı."



Bunun bir devlet işi olduğuna dikkati çeken Baykal, vatandaşların el ele vererek meclisteki milletvekillerinden bu işin takipçisi olmalarını istedi.