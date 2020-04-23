CHP milletvekili Adıgüzel: Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Covid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır. Hem vaka olarak hem de vefat sayısı olarak." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Covid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır. Hem vaka olarak hem de vefat sayısı olarak." dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Adıgüzel, "Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Covid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır. Hem vaka olarak hem de vefat sayısı olarak. Bunu defaatle dile getirdik, hatta basın mensupları bu konuda geçtiğimiz günlerde sayın bakana çok net sorular sordular. Bakan, sürekli bu sorudan kaçıp, sayı konusundaki muğlak ifadelerle Türkiye'deki gerçek durumu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle