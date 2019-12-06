CHP Mihalgazi Teşkilatı Ataç'ı ziyaret etti

06.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal ve partili kadınlar ile bir araya geldi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal'ı ağırladı. CHP'li ilçe yöneticileri ile birlikte parti üyesi kadınların da yoğun katılım gösterdiği ziyarette Ünal, Başkan Ataç'a Mihalgazi'de gerçekleştirilen parti çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da Ünal ve beraberindekilere başarı dileklerini iletti. Ünal ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Bugün Mihalgazi ilçemizdeki kadınlarımız ile birlikte Ahmet Başkan'ı ziyaret etmek istedik. İlçede sürdürdüğümüz çalışmalar hakkında da her zamanki gibi bizleri cesaretlendirdi. Bizleri her zamanki güler yüzlülüğü ile karşıladı, kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kadınların Başkan Ataç'a çiçek takdim ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA