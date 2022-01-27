CHP Mersin Milletvekili Gökçel'den Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Haberler
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CHP Mersin Milletvekili Gökçel'den Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

AA, İbrahim Polat - Güncel
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CHP Mersin Milletvekili Gökçel'den Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Anamur Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

ANAMUR, MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Anamur Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Cemiyet binasında gazetecilerle bir arayan gelen Gökçel, kentteki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gazeteciler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gökçel'e teşekkür etti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Anamur, Mersin, Güncel, Haber

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