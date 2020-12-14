CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:20
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 76 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülseren Başarır'ın cenazesi Tarsus'ta defnedildi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 76 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülseren Başarır'ın cenazesi Tarsus'ta defnedildi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Başarır'ın cenazesi toprağa verildi.
Cenazeye, Başarır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt