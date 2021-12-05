CHP Mersin İl Başkanı Aktay'dan, "Milletin Sesi Mitingi"ne katılım sayısına ilişkin açıklama

MERSİN (AA) - CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, dün kentte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen "Milletin Sesi Mitingi"ne katılım sayısına ilişkin açıklama yapan Mersin Valiliğine tepki gösterdi.

Aktay, yazılı açıklamasında, "devletin valisi olmakla iktidarın görevlisi olmak arasındaki farkı bilmeyenler, sayı saymayı da bilemezler" ifadelerini kullandı.

Valiliğin mitinge katılım sayısını 21 bin 500 açıklamasına tepki gösteren Aktay, şunları kaydetti:

"Muazzam bir katılımla, olağanüstü bir coşkuyla gerçekleşen Milletin Sesi Mitingi'ne 18 bin 500 kişinin katıldığını ilan eden Mersin Valiliği'nin durumu tam böyle bir sayı saymamayı bilmeme halidir. 'Olsa olsa 3 bin kişi de mitingi izliyor olsa' denilerek ulaşılan 21 bin 500 sayısının, 100 bin civarında vatandaşımızın buluştuğu Milletin Sesi Mitingi ile hiçbir ilgisi yoktur."

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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