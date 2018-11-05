CHP Mersin İl Başkanı Aktay Açıklaması

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Başkan Aktay, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin yerel seçimlere giderken, Mersin'in en güçlü, en hazır ve en iddialı partisi olduğunu iddia etti.

Bu durumun kimi çevrelerde büyük bir rahatsızlık yarattığını, CHP'nin Mersin'de aday göstermeyeceği ve başka bir partinin adayını destekleyeceğine ilişkin haberlerin yayınlandığını ifade eden Aktay, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin, Türkiye'nin her yerinde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını defalarca açıklamıştır. CHP örgütünün isteklerine, Mersin kamuoyunun beklentilerine uygun olarak belirleyeceği ve CHP'liliği tartışılmaz bir adayla Mersin Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini kazanacaktır."