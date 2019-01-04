CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer Kimdir? Nerelidir?

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oldu. Peki, CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Vahap Seçer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir. Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Vahap Seçer, 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.