CHP Melikgazi İlçe Başkanlığının delege seçimi tamamlandı

24.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:16

Kayseri'de CHP Melikgazi İlçe Başkanlığında 392 delege, seçimle belirlendi.

Alpaslan Mahallesinde bir alışveriş merkezindeki düğün salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 2 bin 300 üye, kurulan sandıklarda oy kullandı.

Saat 16.00'da sona eren oy verme işleminin ardından oyların sayımına başlandı ve 392 delege belirlendi.

Seçimlerde CHP Milletvekilleri Çetin Arık, Ednan Arslan, Ensar Aytekin, Abdurrahman Tutdere, Bekir Başevirgen, Ahmet Önal ve Ulaş Karasu ile İl Başkanı Ümit Özer de hazır bulundu.

Kaynak: AA