CHP Meclis üyesi Özdemir'den yeni açıklama

CHP Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av. Büşra Dirgen Özdemir, İçişleri Bakanlığı'nın, belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekilinde olduğunu bildirmesinin ardından bir açıklamada daha bulundu.

CHP Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av. Büşra Dirgen Özdemir, İçişleri Bakanlığı'nın, belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekilinde olduğunu bildirmesinin ardından bir açıklamada daha bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan başkanlığa kimin vekalet edeceği değildir" diyen Özdemir, halihazırda vekillik görevini yürüten Mehmet Hacıarifoğlu'nun yol arkadaşları olduğunu ve Muhittin Böcek'in iradesinin ne yönde olduğuna dikkat çekerek, "Konuyu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde koltuk kavgası varmış gibi lanse etmeye çalışarak kamuoyunu farklı yönlendirmeye çalışanlar Antalya halkına en büyük kötülüğü yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Özdemir, dün yaptığı paylaşımında kararın kendisine dün tebliğ edildiğini ve karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren Başkan Muhittin Böcek'in göreve başladığı tarihe kadar geçecek olan sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini söylemişti. Dün akşam Antalya Valiliği'nin görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekilinde olduğunu bildirmesinin ardından Özdemir'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bu sabah bir paylaşım yapan Özdemir, "Yasanın bu hususta amir bir hükmü bulunmamakla birlikte, farklı bir genel müdür tarafından farklı bir şekilde yorumlanarak farklı bir 'görüş' de sunulabilirdi. Farklı bir görüş bildirilmiş olsa idi birilerinin zafer kazanıp başka birilerinin başarısızlığa uğradığı sonucu çıkmayacağı gibi bu görüş ile de kimse zafer kazanmış ya da başarısızlığa uğramış değildir. Başkanımızın vekaletin değişmesi noktasındaki iradesinden sonra, yapılan açıklamalar ile valilik ve bakanlığı harekete geçirmiş olan ve başkanımızın yetkisini hangi koşulda kullanacağının tartıştırılmasına sebebiyet verenlerin ve buna ortam hazırlamaya devam edenlerin makamın asıl sahibi olan başkanımızın göreve döndüğü zaman kendisine açıklamak zorunda kalacağı şeyler eminim ki olacaktır. Bu idari görüş ile birlikte evrakın sahte olmadığı ve başkanımızın iradesinin vekaletin değiştirilmesi yönünde olduğu da açıklığa kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bizim için önemli olan başkanlığa kimin vekalet edeceği değildir" diyen Özdemir, halihazırda vekillik görevini yürüten Mehmet Hacıarifoğlu'nun yol arkadaşları olduğunu ve Muhittin Böcek'in iradesinin ne yönde olduğuna dikkat çekerek, "Konuyu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde koltuk kavgası varmış gibi lanse etmeye çalışarak kamuoyunu farklı yönlendirmeye çalışanlar Antalya halkına en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Antalya halkının büyük sevgisi ve güveni neticesinde göreve getirdiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in çok yakında emanetini geri alarak görevine başlayacağını ve o zamana kadar iradesini daha fazla tartıştırmamak için başkanımızın görevini devralacağı tarihe kadar 'işbu idari görüşe' uygun davranılacağını, konunun tarafı olmak durumunda kalmış olmamdan dolayı bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğduğunu saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı