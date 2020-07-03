CHP, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdi
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CHP, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdi

CHP, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralanan emekçilerimize de acil şifalar dileklerimizi ifade etmek istiyoruz" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdikten...

03.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:58

CHP, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

"Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralanan emekçilerimize de acil şifalar dileklerimizi ifade etmek istiyoruz"

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralanan emekçilerimize de acil şifalar dileklerimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdikten sonra açıklama yaptı. Özel, Grup başkanvekilleri ve 132 milletvekili imzasıyla dilekçeyi verdiklerini söyledi. Özel, Sakarya'da meydana gelen kazaya ilişkin olarak, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralanan emekçilerimize de acil şifalar dileklerimizi ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Özel, Haluk Koç'u Meclis başkan adayı olarak gösterdiklerini belirterek, "Haluk Hoca hem bizim hem parlamentodaki milletvekillerinin çok sevdiği, saydığı, tecrübelerinden istifade ettiği çok önemli bir siyasi kişilik" ifadelerini kullandı.

CHP, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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