MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve partililer, orman yangınlarında ihmali olduklarını düşündükleri kurumlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve partililer, orman yangınlarında ihmali olduklarını düşündükleri kurumlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken 9'uncu gününde söndürüldü. Yangından 52 gün sonra CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Burak Erbay ve Marmaris ilçe teşkilatı üyeleri Marmaris Adliyesi'nde bir araya geldi. Milletvekilleri ve partililer, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla ve Marmaris Orman Müdürlüğü yetkilileri hakkında çıkan yangınlarda ihmallerinin olup olmadığının araştırılması için İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasına Eğitim-Sen ve DİSK bağlı Emekli-Sen Marmaris temsilcilere destek için katıldı.

"HAZIRLIKLI DEĞİLMİŞİZ"

Siyasi kimlikleri bir kenara koyarak vatandaş olarak çıkan yangınlarda ihmal olup olmadığını sorgulamanın bir görev olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Pandemi ile mücadele ederken yangın belası ile savaşmak zorunda kaldık. Canımız ve içimiz yandı. Milyonlarca ağaç ve canlılar yok oldu. Maalesef o günlerde şunu gördük. Hazırlıklı değilmişiz. Yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve yangında alınacak tedbirlerin yürütülmesi önemli idi. Günlerce Muğla'nın ilçelerinde çıkan yangınlarda her şeyi sahada gördük. Çok güçlü olduğunu bildiğimiz orman teşkilatının olası tedbirler aldığını düşünüyorduk. Orman alanlarında koridorlar açıldı denilmiş ama bir tane koridor açılmamış, hiçbir önlem alınmamış. Yangını durdurduğu söylenen orman içindeki koridor neredeydi? Bu yangın 10 gün boyunca gezdiyse bunun sorumlusu ve ihmali var. Muğla ve ilçelerinde yangın helikopterlerin su alması için gerekli havuzlar oluşturmamış. Marmaris denize yakın olmasından dolayı şanslıydı. Yangın söndürme sırasında 12 ve 13. gün Bodrum'da gece çalışan helikopterleri gördük. Madem böyle gece çalışan helikopterler vardı neden Marmaris'te çalışmadı. TBMM'de gerekli takibini yapacağız. Yargısal boyutta tartışılmasını düşündüğümüz için savcılığına dilekçelerimizi verdik. Marmaris CHP teşkilatının başlattığı suç duyurusunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI MI?"

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, "29 Temmuz'da yangınlar başladı. Bu yangınlarla ilgili halkımızın ve bizlerin öğrenmek istediği çok soru işaretleri var. Yangınlar tedbirler alınabildi mi? Alınamadı mı? Bu orman yangınları süreci doğru yürütüldü mü yoksa yürütülmedi mi? Tarım ve Orman Bakanlığı ve orman müdürlükleri gerekli tedbirleri aldı mı yoksa almadı mı? Vali ve kaymakamlar tedbirleri aldı mı? Bu soruların cevabını almak için TBMM'de soru önergelerimizi verdik ve şimdi de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Muğla'nın yüzde 68'i ormandır. Muğla ve ilçelerin yangınla mücadele ekipleri yeteri kadar var mıydı yok muydu? Yüzde 68 orman olan Muğla'da neden bu kadar çok orman yandığını merak ediyorum" dedi.

Suç duyurusu hakkında açıklama yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı, "Marmaris'in kızılçam ağaçları ile kaplı 13,650 hektar ormanlık alanı yangınla kül oldu. Orman yangınlarının büyümesinde ihmali olan kamu görevlileri ve 3. şahıslar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da sıkı takipçisi olacağız" diye konuştu.

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri...

 Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

 Davutoğlu, Muğla'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Davutoğlu, Muğla'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 03:31:12. #1.17#