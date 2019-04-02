CHP Marmaris İlçe Teşkilatı Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Marmaris'teki yerel seçimlerin galibi Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İyi Parti mensupları, basın toplantısı düzenledi. CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen, seçimin kazanılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Marmaris'teki yerel seçimlerin galibi Millet İttifakı'nın ortakları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti mensupları, basın toplantısı düzenledi. CHP İlçe binasında gerçekleşen toplantıya medya mensuplarının yanısıra iki partinin bazı yönetim kurulu üyeleri ile üyeleri de katıldı. CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen, 'ittifak' adına hazırlanan açıklamayı salondakilerle paylaştı. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimi kazanan Mehmet Oktay'ın partilerinin üyesi Millet İttifakı'nın adayı olduğunu hatırlatan Çimen, şu ifadeleri kullandı: "Bu seçimin öncesinde partimizde aday belirleme süreci yaşandı. Aday gösterilmeyince başka bir partiye geçip aday olan başkan, parti yönetimine de müdahale ederek yönetimi istifa ettirdi. Bu süreçte kayyum atandı. Yeni bir yönetimin oluşturulması için görevlendirildim. İki ay önce çıktığımız bu yolda ilçe yönetimimizle birlikte yeniden örgütlenmemizi tamamladık. Örgütlü yapıya verilen zararı tamir edip, kısa zamanda partimizi seçime hazırladık. Propaganda sürecinde kadınlarımız, gençlerimiz ve yönetimimizle hep birlikte insanüstü bir çabayla çalıştık. Bu süreçte büyük emek veren kadınlarımız ve gençlerimiz Marmaris'in bütün mahalle ve köylerini dolaşıp propaganda yaptılar. Bugünkü seçim başarımızda en fazla pay sahibi onlar oldular. Seçim sonucu CHP'nin örgütlü gücünü önemsemeyip kendisini partinin üstünde görenlere de bir ders niteliğindedir. Marmaris için huzurlu ve aydınlık bir dönem başlamıştır." Çimen, Marmaris yerel seçimlerin oy dağılımının kesin olmayan sonuçlara göre, şöyle gerçekleştiğini söyledi: "Seçmen sayısı: 68.515, Kullanılan oy: 56.151, Geçerli oy: 54.751, Geçersiz oy: 1200 Katılım oranı: % 81.95'dir. Büyükşehir Osman Gürün oyları: % 35.28, Marmaris Belediye Başkanı oyları: CHP % 44.68, AK Parti %34.78 DSP %19.73 Belediye Meclisi CHP %45.45, AKP %33.14, DSP %17.63, HDP %1.48

Çimen, başarılarında pay sahibi olduğunu düşündüklerine teşekkür eden Çimen, sözlerini şöyle tamamladı: "Sandık başında görev yapan tüm üyelerimize, oylarımızı ve hakkımızı korumak için büyük fedakarlık yapan hukukçularımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Seçim sürecinde yasaların uygulanmasını sağlayan ilçe seçim kuruluna ve emniyet görevlilerine teşekkür ederiz. Kamuoyunu bildirmek konusunda haber yapan basın emekçilerine, her seçim öncesi yaşanan heyecana katkı koyan ve bu seçimde desteklerini esirgemeyen Marmaris halkına da teşekkür ederiz. Verdikleri görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız." - MUĞLA

Kaynak: İHA