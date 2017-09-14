CHP Manisa'da Tarım Mitingi Yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Halil Tokul kentte tarım mitingi yapacaklarını söyledi.



Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Halil Tokul, tarım sorunlarının genel anlamda Türkiye'nin kanayan yarası haline geldiğini belirtti.





Türkiye'nin üretim alanında Dünya sıralamasında önemli bir yer tutan ürünlerinde ithalatçı konuma düştüğünü belirten Tokul şöyle konuştu:





"Ziraat odaları ve üretici birliklerin yeterli çalışma yapmadığını görüyoruz. Özellikle rekolte ve taban fiyatın açıklanması konusu bu sene 15 gün gibi gecikmeli açıklandı.



Bunun nedenlerini sorgulamak durumundayız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Manisa'da açıkladığı rekolte ve taban fiyatı toplantısı sırasında ziraat odaları doğruları söyleyerek salonu terk etmeleri ve protesto etmelerini gerekirdi.



Çünkü ziraat odaları ve üretici birlikleri üretici ile iç içe olması gereken, üreticinin haklarını koruması gereken, kurumlardır. CHP olarak önümüzdeki günlerde Manisa'da tarım mitingi yapacağız. Şimdiden çalışmasına başladık."