CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MALTEPE'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim de uygulanmadı. 

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Müşteki Z.Y.'nin avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"MÜŞTEKİ KÖTÜ NİYETLİDİR"

Sanık avukatı Gazi Has yazılı beyanda bulunarak, müşteki Z.Y.'nin beyanlarının çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı, "Müşteki kötü niyetlidir ve yalan söylemektedir. Olaya ilişkin somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ederim" şeklinde konuştu.

"TÜM BUNLAR BANA İFTİRA ATTIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Son sözü sorulan sanık U.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Katılan beyanları çelişkilidir. Müşteki ile biz tesadüfen karşılaştık. Kafeden çıktığımızdan on dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi bana sarıldığı gözüküyor. Yine dışarı çıktığımızda da kimseye bir şey söylemiyor, yanımdan ayrılmıyor. Tüm bunlar bana iftira attığını göstermektedir. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık U.K.'yi "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak, olumlu kanaat elde edinilmediğinden cezada indirim de yapmadı. 

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bir kafede sanık U.K.'nin, Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu anlatılıyordu. İddianamede sanık U.K. hakkında "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 12:33:50. #1.13#

title