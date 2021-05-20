Son dakika haber | CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı (1)

Edinilen son dakika haberine göre Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.