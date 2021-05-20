Son dakika haber | CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı (1)
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Son dakika haber | CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı (1)

Son dakika haber | CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı (1) - Haberler
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