CHP Malatya İl Örgütü Maltepe Mitingine Gidiyor

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nü Pazar günü Maltepe'de düzenlenecek mitingle noktalayacağını söyleyerek, CHP Malatya İl Örgütü olarak mitinge katılacaklarını belirtti.



Yürüyüşün sonuna geldiklerini ifade eden Kiraz, "Yürüyüşün 25'nci gününde yani 9 Temmuz Pazar günü Maltepe'de büyük bir miting gerçekleşecek. Biz de Malatya İl Örgütü olarak, Genel Başkanımızın mitingini görkemleştirmek için, ona katkı sunmak için yarın yola çıkıyoruz. Araçlarımızı ayarladık. Organizasyonumuzu tamamladık. Gidecek kişi ve araç sayısını tamamladıktan sonra yola çıkarak Genel Başkanımızın Maltepe mitinginde olacağız. Çünkü Genel Başkanımız önemli bir tarih yazdı. Bu yürüyüş belki dünyada eşi benzeri olmayan uzun soluklu, dirençli ve inancın aslında neleri başarabileceğini gösteren çok önemli bir yürüyüştü. Birçok milletvekilimiz, birçok parti örgütümüz, Sivil Tolum Örgütleri bu yürüyüşe eşlik ettiler ama herkes biliyor ki, bu yürüyüşün kahramanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.



Mitinge herkesi davet eden Kiraz, "İktidar partisinin mensuplarını da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcilerini de 9 Temmuz Pazar günü yapılacak Maltepe mitingine davet ediyoruz" dedi.



15 Temmuz'un yıl dönümü



Başkan Kiraz, konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak olan etkinliklere katılmak için bir davet almadıklarını belirterek, "Ama adalet için, demokrasi için hiçbir davet beklemeyiz. 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştiğinde davet beklemediğimiz gibi, yıl dönümünde de hiçbir davete gerek duymadan her zaman demokrasinin yanında oluruz" şeklinde konuştu. - MALATYA