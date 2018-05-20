CHP Listesinde Dikkat Çeken Detay! İnce'yle Hareket Eden Vekillerin Üzeri Çizildi
CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Muharrem İnce'ye genel başkan adayı olduğu süreçte destek olan 10 milletvekilinden 8'i listede yer bulamadı.
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Listenin en dikkat çeken özelliği ise, Muharrem İnce'ye genel başkanlığa adaylığını koyduğu süreçte destek olan isimlerin üzerinin çizilmesi oldu.
SADECE İKİ İSİM LİSTEYE GİREBİLDİ
Kılıçdaroğlu'na rakip olduğu sırada Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerinde kendilerine yer bulamadı. İnce'nin ekibinden listelere girebilen sadece iki isim oldu. TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan yeniden aday gösterildiler.
İşte Muharrem İnce ile hareket eden ve listede yer almayan milletvekilleri:
Ali Rıza Yalçınkaya
Emre Köprülü
Haluk Pekşen
Şerafettin Turpçu
Bülent Yener Bektaşoğlu
Bülent Öz
Yakup Akkaya
Akın Üstündağ