CHP'lilerden tehdit protestosu
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CHP'lilerden tehdit protestosu

18.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:05
CHP'lilerden tehdit protestosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaattin Çakıcı'nın tehdidi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ve 14 ilçe belediye başkanın katılımıyla protesto edildi.

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaattin Çakıcı'nın tehdidi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ve 14 ilçe belediye başkanın katılımıyla protesto edildi.

Yenikapı'da yapılan basın açıklamasında konuşan Canan Kaftancıoğlu,  "Bugün burada İBB başkanımız, 39 ilçe başkanımız, 14 ilçe belediye başkanımızla karşınızdayız. 98'nci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan, kurucu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri olarak, bugün, milyonlarca vatandaşımızın ortak duygularını dile getireceğiz. Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir" dedi. 

"Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır" diyen Kaftancıoğlu, "Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90'lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz. Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da budur. Bu ülkenin üreten emekçilerine, üretime sebep olan iş insanlarına, namusuyla devletini kollayan memurlarına, helal para kazanıp vergisini ödeyen gerçek vatansever milyonlarına saygı ile duyururuz" ifadelerini kullandı.

 


CHP'lilerden tehdit protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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