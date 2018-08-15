CHP'liler Bayram Öncesi Sütlüce'de Evleri Çöken Aileleri Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı üyeleri ve İstanbul milletvekilleri, Beyoğlu Sütlüce'de, geçtiğimiz ay çöken bina sakinlerini ziyaret edip yardımda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan'ın da aralarında bulunduğu heyet, Sütlüce'de geçtiğimiz 24 Temmuz'da, bir otel inşaatının temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında çöken bina sakinleriyle bir araya geldi. Heyet üyeleri, bir süre görüştükleri vatandaşların sorunlarını dinledi. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çöken bina sakinlerine nakdi yardımda bulundu.

Heyet adına konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çöken binada ve çevresindeki binalarda yaşayan vatandaşların mağduriyetinin sürdüğünü ifade ederek "24 Temmuz'dan bugüne kadar geçen süreç içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak bizler, milletvekillerimiz ve ilçe başkanlığımız olarak bu binanın çökme gerekçeleri ve bunun göçme gerekçeleri ve bunun detaylarına dair komisyon eşliğinde rapor oluşturduk" dedi. Kaftancıoğlu, "Öncelikle mağdur olan ailelerimizin kısa vadeli sorunlarının çözümleri için hep birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla dayanışma halindeyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-CHP'li heyetin mağdur vatandaşlarla konuşması

-CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar - İstanbul