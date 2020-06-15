CHP'liler, 'Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde buluştu
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CHP'liler, 'Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde buluştu

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

CHP'liler, 'Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde buluştu
15.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:27

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıldönümü nedeniyle yaklaşık 200 partili, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. Partililer, 'hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Parti midibüsüne çıkarak grup adına açıklama yapan İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, adalet yürüyüşünün 3 yıl önce CHP Ankara İl Başkanlığı önünden başladığını hatırlatarak, herkes için adalet istediklerini söyledi. Akıllı, "Bizler geçimde adalet istiyoruz. Bir çocuğun yatağına aç girmemesini istiyoruz. Milyonlarca işsizin umudunun yeşermesini istiyoruz. Adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz. 17 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye'de adaletten söz edebilir misiniz? Devlet yönetiminde adalet istiyoruz. Yasama, yargı ve yürütmenin birbirlerine karşı tam bağımsız olmasını istiyoruz. Eğitimde adalet istiyoruz. Çocuklarımızın bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, fırsat eşitliğinin olduğu bir düzen istiyoruz. Hayatın her alanında adalet istiyoruz" dedi.

Öte yandan, basın açıklamasının yapıldığı alanda toplanan partililerin koronavirüs salgınına karşı maske takarak önlem aldığı; ancak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

      


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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