CHP Lideri Kılıçdaroğlu Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP Kuruluş Yıldönümü...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP Kuruluş Yıldönümü...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP Kuruluş Yıldönümü...