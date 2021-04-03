Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun "Belediyeleri kazanacağız" sözlerine gülerek tepki veren ve günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Buket Aydın, yeniden CHP liderini ağırlayacak.

Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Koltuk programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Kanalın "Büyük buluşma" ifadeleriyle duyurduğu program cuma günü 21:00'de ekranlara gelecek.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında Kanal D Ana Haber Spikeri olan Buket Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etmişti. Aydın, Kılıçdaroğlu'na, "Büyükşehirlerde beklediğiniz sonuçları alamadınız" sorusunu yöneltmiş ve Kılıçdaroğlu'nun "Alacağız, İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı, Mersin'i, Adana'yı alacağız" sözlerine "Bugün formunuzdasınız" ifadelerini kullanarak kahkahalarla gülmüştü.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTULMUŞTU

CHP'nin Bursa hariç Kılıçdaroğlu'nun saydığı belediyelerini kazanması sonrası Aydın, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuştu.


Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Cahit Özkan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:49:02. #1.15#
title