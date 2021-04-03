Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor
31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun "Belediyeleri kazanacağız" sözlerine gülerek tepki veren ve günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Buket Aydın, yeniden CHP liderini ağırlayacak.
Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Koltuk programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Kanalın "Büyük buluşma" ifadeleriyle duyurduğu program cuma günü 21:00'de ekranlara gelecek.
NE OLMUŞTU?
2019 yılında Kanal D Ana Haber Spikeri olan Buket Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etmişti. Aydın, Kılıçdaroğlu'na, "Büyükşehirlerde beklediğiniz sonuçları alamadınız" sorusunu yöneltmiş ve Kılıçdaroğlu'nun "Alacağız, İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı, Mersin'i, Adana'yı alacağız" sözlerine "Bugün formunuzdasınız" ifadelerini kullanarak kahkahalarla gülmüştü.
ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTULMUŞTU
CHP'nin Bursa hariç Kılıçdaroğlu'nun saydığı belediyelerini kazanması sonrası Aydın, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuştu.