CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den bilgi aldı

23.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran merkezli deprem nedeniyle, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradı.



Deprem sonrası Van'da meydana gelen hasar ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bilmez'den detaylı bilgi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA