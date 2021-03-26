KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
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KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (3)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bir çay ocağına girerek, işletmeci ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, ikram edilen çayı içerek ziyaretlerini sürdürdü. Vatandaşlarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede 10 milyon işsiz var, 1 milyondan fazlası üniversite mezunu. Maalesef tablo böyle çıktı, hep beraber düzelteceğiz" dedi.

Cadde üzerinde bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na, "AK Parti grup toplantılarında bu kadar milleti topluyorsunuz diye konuşmalar yapıyorsunuz, siz sokağa çıkmışsınız bu kadar millet toplandı" diyerek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ise "Ben toplamadım, milletin toplanmasına engel olamam, burası açık hava. Ben esnafın dükkanına yalnız girmeye çalışıyorum, burada esnafı geziyorum. Açık alanda da toplanma olmaz" sözleriyle yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ELEŞTİREN VATANDAŞ İLE KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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