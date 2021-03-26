BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
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BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki gösterdi. Vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
BURSA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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