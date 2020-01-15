CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor
Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı kim belirliyor?
15.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:03
Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Hayır. Putin belirliyor." dediView on euronews
Kaynak: Euronews.com