CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

15.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk dış politikasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlendiğini söyledi.



"Bir tarafa Amerika bir tarafa Rusya silah veriyor. 'Buyurun beyler birbirinizi öldürün' diyorlar. Biz de buna teşne oluyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ben de diyorum ki 'Teşne olmayın arkadaşlar, niye Müslüman kanı akıyor? Hangi gerekçeyle akıyor? Engel olmamız lazım'. Peki bizim dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Yok. Putin belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle miydi? Türkiye'nin dünyada bir ağırlığı vardı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle