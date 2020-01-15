CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor
Haberler » Dünya » CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor - Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Hayır. Putin belirliyor." dedi

15.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:56
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

Genel Başkanı , Türk dış politikasının Rusya Devlet Başkanı tarafından belirlendiğini söyledi.


"Bir tarafa Amerika bir tarafa Rusya silah veriyor. 'Buyurun beyler birbirinizi öldürün' diyorlar. Biz de buna teşne oluyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ben de diyorum ki 'Teşne olmayın arkadaşlar, niye Müslüman kanı akıyor? Hangi gerekçeyle akıyor? Engel olmamız lazım'. Peki bizim dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Yok. Putin belirliyor. Cumhuriyeti devleti böyle miydi? Türkiye'nin dünyada bir ağırlığı vardı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler