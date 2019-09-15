CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.
15.09.2019 14:48
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com